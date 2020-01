Può essere mortale ma dal coronavirus si guarisce: migliorano le condizioni di due bambine infette (Di lunedì 27 gennaio 2020) Due bambine, una di soli due anni e l’altra di dieci, infettate dal nuovo coronavirus nella Regione Autonoma del Guangxi Zhuang, in Cina meridionale, si stanno riprendendo e le loro condizioni sono stabili. La più piccola il 21 gennaio scorso è arrivata con la madre a Nanning, capoluogo della regione, volando da Wuhan, il centro dell’epidemia del nuovo coronavirus. Il giorno successivo al suo arrivo ha iniziato a manifestare la febbre. L’infezione le e’ stata confermata all’Ospedale del Popolo della Città di Hechi. Wei Qing, un medico specializzato in malattie dell’apparato respiratorio, ha detto che dopo essere stata trattata in isolamento, tre giorni fa i sintomi della febbre sono scomparsi mentre i suoi polmoni non hanno subito cambiamenti patologici. Wei ha aggiunto che la piccola paziente dorme e mangia normalmente, mentre chi e’ ... meteoweb.eu

