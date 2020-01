Pietro Senaldi a Stasera Italia: "La Lega sta molto meglio del governo, Salvini non ha nulla da invidiare" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pietro Senaldi quasi in controtendenza su quanto accaduto alle regionali. In Emilia Romagna, anche se per pochi punti, la Lega ha perso cedendo nuovamente la poltrona di governatore della Regione a Stefano Bonaccini. Eppure la vittoria del Pd non può lasciare tranquilli Giuseppe Conte e compagnia be liberoquotidiano

Radio3tweet : La conferma di Bonaccini e l'analisi del voto #EmiaRomagna2020: la grande affluenza, il contributo del movimento de… - La7tv : #lariachetira Emilia-Romagna, @PSenaldi sulla sconfitta di Matteo Salvini: 'Ingenerose le critiche sui toni forti,… - infoitinterno : 'Da oggi tutti i disastri del governo saranno imputabili al Pd', Pietro Senaldi -