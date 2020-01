Napoli-Juve 2-1, pagelle / Ha vinto Gattuso, con il suo Napoli asciutto, micidiale e senza paura (Di lunedì 27 gennaio 2020) MERET. Se non fosse per un paio di parate sul Settantuno bianconero, avrebbe trascorso una tranquilla serata di ozio. Sul gol mi pare esente da colpe, al contrario di Di Lorenzo. Bello comunque averlo rivisto in campo, per me il titolare dovrebbe essere lui – 6 Secondo me avrebbe potuto uscire meglio, in occasione del gol. Era troppo piegato, come sbilanciato. Forse avrebbe potuto opporsi al tiro, se fosse stato più attento – 6 Una difesa (quasi) perfetta HYSAJ. Ultimamente, Ilaria, avevamo registrato più di una prestazione positiva di Hysaj. Ma stasera l’Onesto Faticatore albanese fa la partita della vita contro Cierresette. Controlli, anticipi e sgroppate sulla destra. Bene così – 7 Sbaglio o gli ho visto persino fare un tunnel a Matuidi? – 7 MANOLAS. San Kostas è stato perfetto. Per-feee-ttoooo. Il Napule ha funzionato soprattutto dalla cintola in giù, in una partita che ... ilnapolista

LaStampa : Nella giornata in cui l’Inter è tornata l’Inter, ovvero una specie di reparto di neuropsichiatria, la Juventus ha s… - pisto_gol : Nap-Juv 2:1 Il miglior Napoli visto quest’anno, ordinato e compatto, batte una Juve spenta e poco pericolosa. Tutt… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Tutti insieme, #FinoAllaFine per i tre punti! ?????? ?? LIVE match sull'app Juventus e ??… -