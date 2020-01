Meteo, nei "tre giorni della merla" avremo temperature quasi primaverili. E non è una sorpresa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Quelli che per una credenza popolare sono i giorni più freddi dell'anno - gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31) oppure gli ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio - faranno registrare da sud a nord massime dai 14 ai 20 gradi. Come avviene ormai da tempo repubblica

3BMeteo : Cosa ci aspetta nei #GiorniDellaMerla? Vediamo #meteo - VanwinkleAlain : RT @repubblica: Meteo, nei 'tre giorni della merla' avremo temperature quasi primaverili. E non è una sorpresa [aggiornamento delle 12:10]… - repubblica : Meteo, nei 'tre giorni della merla' avremo temperature quasi primaverili. E non è una sorpresa [aggiornamento delle… -