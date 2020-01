Liverpool | Klopp sul replay in FA Cup durante la sosta | “Non farò giocare i titolari”

Klopp non sposta le vacanze del Liverpool : “In FA Cup con i ragazzini - nemmeno io ci sarò” : La vacanza è vacanza, e certo il Liverpool campione del mondo non ha intenzione di interromperla per un semplice quarto turno di FA Cup. Per cui Jurgen Klopp non si fa molti problemi ad annunciare che il re-match contro il Shrewsbury Town (squadra di Serie C che ha incredibilmente fermato i Reds sul 2-2) lo giocheranno i “ragazzini”. E nemmeno lui ci sarà: al suo posto il vice Neil Critchley. Quattro squadre di Premier dovranno ...

Liverpool - Klopp colpito da Adama Traorè : “A tratti è ingiocabile” : Al termine della partita vinta contro il Wolverhampton, il tecnico dei Reds ha coperto di complimenti l'attaccante avversario: "In alcuni momenti è impossibile giocarci contro. Premier League vicina? Quando sento dire che potremmo anche perdere sei partite e vincere ugualmente il titolo mi viene da vomitare".Continua a leggere

Klopp : «Shaqiri? Nessuna offerta reale - non lascerà il Liverpool» – VIDEO : Jurgen Klopp ha parlato di Xherdan Shaqiri nella conferenza stampa odierna, togliendolo di fatto dal mercato Durante la conferenza stampa odierna Jurgen Klopp ha tolto Xherdan Shaqiri dal mercato rovinando i piani della Roma. Queste le parole del tecnico dei Reds. «E’ vero che può andare alla Roma? La mia risposta non vale solo per Shaq, ma per tutti i miei calciatori. Vogliamo mantenere tutti quelli in rosa e ...

Liverpool Manchester United - Klopp : «Dominata tutta la gara» : Liverpool Manchester United, Klopp commenta il successo: «Abbiamo dominato il gioco per l’intera gara, sono contento» Il Liverpool non si ferma più. I Reds hanno vinto col Manchester United in quello che è un classico del calcio inglese, grazie alle reti di Van Djik e Salah. Al termine della gara Jurgen Klopp ha commentato il successo: «Sono contento, per quasi l’intera gara siamo stati molto brillanti, abbiamo dominato il gioco, ...

Incredibile Liverpool : da quando c’è Klopp (2015) - valore della rosa aumentato del 500% : Dal 2015 ad oggi il valore complessivo della rosa del Liverpool (dati Forbes) è passato da 360 milioni di sterline a quasi 1.83 miliardi. Effetto della Champions League, ma anche della Supercoppa, del Mondiale per Club e dell'attuale cavalcata in campionato dove ha oramai già in mano il titolo 2020.Continua a leggere

Liverpool : come mai Oxlade-Chamberlain è prezioso per Klopp : Oxlade-Chamberlain si sta rivelando una risorsa preziosissima per il Liverpool di Klopp. Nessuno ha le sue caratteristiche Dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per un anno, Oxalide-Chamberlain è praticamente un nuovo acquisto per il Liverpool di Klopp. In un centrocampo forse privo di interni efficaci nell’ultimo passaggio, l’inglese rappresenta quella mezzala verticale e creative che mancava. Grande dinamismo e capacità ...

Premier League - tempo di Tottenham-Liverpool : sarà Mourinho vs Klopp : Lo Special One e il manager tedesco quest'oggi si sfideranno all'Hotspur Stadium: sarà un duello tra mentalità e stili di gioco agli antipodi.

Tottenham – Liverpool - Klopp sul possibile record di punti : «Non ci penso» : In caso di vittoria sul Tottenham, il Liverpool batterebbe un altro record ma Klopp non ci pensa e si concentra su Mourinho Se il Liverpool vincesse contro il Tottenham nel big match di domani, sarebbe record di punti nei cinque maggiori campionati europei: 61 in 21 partite. Ma Jurgen Klopp, incalzato in conferenza stampa, non ci pensa: «Non ci penso nemmeno per un secondo e non inizierò a farlo ora. Se avessimo pensato ai record non avremmo ...

Liverpool - Klopp gongola : «Ho adorato ogni secondo di questa gara» – VIDEO : Jurgen Klopp ha commentato con grande soddisfazione la vittoria ottenuta dal Liverpool contro l’Everton Il suo Liverpool sa solo vincere e Jurgen Klopp non può che essere felice e soddisfatto del momento vissuto dai Reds. Il tecnico tedesco ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Liverpool contro l’Everton in FA CUP. «È stato molto importante che i giovani hanno iniziato a giocare. Ho detto ai ...