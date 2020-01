Libretto postale cointestato e prelievo prima della successione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Libretto postale cointestato e prelievo prima della successione Quando un prodotto di risparmio come un Libretto postale è cointestato, possono sorgere legittimi dubbi e richieste di chiarimenti a riguardo, soprattutto nel caso in cui uno degli intestatari deceda. Mettiamo il caso di una famiglia composta da padre, madre e due fratelli. Il padre e uno dei due fratelli dispongono di un Libretto postale cointestato a firma disgiunta, ma quando il primo muore, si deve avviare la consueta pratica di successione. Cosa avviene in questo caso? Il fratello intestatario del Libretto può agire liberamente sul Libretto, o deve attendere la successione? Libretto postale: cointestatario decede, quali sono i diritti del superstite? Per rispondere alla domanda soprastante, è sufficiente leggere le Condizioni generali di contratto dei libretti postali. All’articolo 11 comma 6 troviamo ... termometropolitico

LaDemonologa : @heinrichrm1 Autocertificazione, poi se non informi che hai, che so, un libretto postale, nessuno va a verificare s… - CarloA : Che Paese di Merda: sono in povertà e ho ritrovato un libretto postale del 2007... una manna dal cielo che mi conse… -