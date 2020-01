Italia-Galles rugby femminile, Sei Nazioni 2020: programma, orario, tv, data, streaming (Di lunedì 27 gennaio 2020) Inizia il cammino della Nazionale Italiana di rugby femminile nel Sei Nazioni 2020. Prima sfida al Galles per le azzurre che entreranno in campo all’Arms Park di Cardiff domenica 2 febbraio alle 14.00. Andiamo a scoprire il programma completo e come seguire in TV la partita. Galles-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2020: data, programma, orari, tv Prima giornata Domenica 2 febbraio Galles v Italia Ore 14.00, Cardiff (Arms Park) Diretta TV su Eurosport2, diretta streaming su Eurosport Player gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo oasport

