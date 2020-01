Giulia De Lellis in piscina al freddo è senza reggiseno (Di martedì 28 gennaio 2020) Come una Venere, esce dalle acque bollenti della piscina avvolta in una nuvola di vapore. Fuori fa freddissimo, ma ci pensa lei a far salire la temperatura. Con i lunghi capelli neri sciolti sulla schiena e indosso solo un perizoma, Giulia De Lellis manda in tilt i social. L’influencer seminuda sfoggia un fisico bestiale: un lato B tonico e perfetto e un Senza veli che lascia a bocca aperta. Ospite di un centro benessere sul Monte Bianco, Giulia si gode il relax e si prende cura di sé. Non c’è niente di meglio che un bel bagno nella piscina termale quando fuori fa freddo, per ricaricare le pile e prepararsi alle sfide future. Sempre senza dimenticare i fan. Esce seminuda dalla vasca, con il vapore che le accarezza la pelle creando un intrigante effetto vedo non vedo. Poi rilancia con uno scatto in cui è girata di tre quarti, con il seno nudo in mostra. Il siparietto social è ... newscronaca.myblog

