GF Vip, Barbara Alberti torna nella casa: “Sono pronta al crimine!” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo essersi allontanata dalla casa del GF Vip a causa di un malore che le ha richiesto alcuni accertamenti presso una struttura sanitaria, Barbara Alberti è tornata nel programma per comunicare la sua decisione di rimanere o meno nella trasmissione. Dopo la precedente puntata aveva infatti maturato l’idea di abbandonare il reality che a suo dire l’avrebbe messa in cattiva luce mostrando i lati più ignobili di lei. “Ha rovinato l’opinione che il pubblico ha di me“, aveva detto, spiegando di non riuscire a rispettare le regole del gioco perché “siamo prima di tutto persone“. Barbara Alberti rimane al GF Vip Tra l’entusiasmo dei gieffini, Barbara Alberti è rientrata dalla clinica in cui era stata ricoverata e ha annunciato la sua decisione. “Sono tornata per restare e sono pronta al crimine, tremate!“, ha affermato sorridendo. ... notizie

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - Loris02593523 : Finalmente! Il gf vip senza Barbara non era più lo stesso! #GFVIP - sonia90290245 : @GF_diretta Barbara Alberti unica vera vip del GF!!! -