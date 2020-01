Era Sanremo (1^ puntata) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mentre il Festival di Sanremo numero 70 deve ancora iniziare (non di certo il chiacchiericcio che alimenta i media) qui su TvBlog facciamo un viaggio nel Sanremo di ieri con una serie di post dedicati non alle polemiche legate al carrozzone televisivo, ma alle canzoni che hanno animato la rassegna canora più popolare d'Italia.Passeremo in rassegna dunque alcuni brani che -sopratutto nel decennio degli anni '80, quello che ha resuscitato il Festival- hanno rappresentato in qualche modo, o per successo popolare, o per testi un po' controversi, l'anima di questa manifestazione che non è sbagliato definire ormai "il carnevale dello stivale". Era Sanremo (1^ puntata) pubblicato su TVBlog.it 27 gennaio 2020 07:24. blogo

germanshepard8 : #27gennaio 1967. Il corpo senza vita del cantautore Luigi Tenco viene ritrovato nella sua camera d'albergo a Sanrem… - matte051 : @MelaVerde1 @GigiGx @Pasquale_marg Diciamo che il problema delle case discografiche a Sanremo c’è da anni. Devi and… - MarzianoAnsioso : Può essere che se Gerardina Trovato avesse vinto Sanremo Nuove Proposte nel 1993 al posto della Pausini magari c'er… -