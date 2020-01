Elezioni Emilia-Romagna, la mappa del voto: la differenza città per città tra Bonaccini e Borgonzoni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia-Romagna, la mappa del voto città per città Il governatore uscente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha vinto le Elezioni regionali di ieri sconfiggendo con largo margine la candidata leghista Lucia Borgonzoni: per capire ancora meglio la portata di questi risultati può essere utile consultare la mappa del voto, realizzata da YouTrend, con i dati città per città. Nella mappa, infatti, ciò che salta subito all’occhio è che la Lega ha ottenuto più voti in un’area che copre una superficie molto più grande rispetto a quella che ha visto il dominio del Pd. Un dato, però, che lascia il tempo che trova se consideriamo che i dem hanno ottenuto più preferenze nei grandi centri come Bologna, Reggio Emilia e parte di Modena. Come sottolineato dalla stessa Borgonzoni questa mattina, la Lega non è riuscita a intercettare il voto delle grandi città. ... tpi

