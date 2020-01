Elezioni Emilia-Romagna e Calabria, i dati delle liste: i risultati dei singoli partiti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Emilia-Romagna e Calabria: i risultati dei singoli partiti nelle liste Stefano Bonaccini (centrosinistra) ha vinto le Elezioni regionali in Emilia-Romagna, mentre Jole Santelli (centrodestra) si è aggiudicata quelle in Calabria: ma quali sono i risultati dei singoli partiti inseriti nelle varie liste? Le percentuali ottenute dai vari partiti in lista, in appoggio a uno o all’altro candidato regionale, aiutano infatti a capire gli equilibri interni alle varie coalizioni. E, confrontati con i risultati delle ultime Elezioni (siano esse europee, politiche o le scorse regionali) regalano anche un quadro di quanto è cambiata l’opinione dei cittadini in relazione a ciascun partito. Vediamo dunque tutti i dati delle varie liste, sia in Emilia-Romagna che in Calabria. I dati dei vari partiti in Emilia-Romagna In Emilia-Romagna, la lista in appoggio al governatore ... tpi

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… -