Elezioni Emilia-Romagna 2020, Salvini perde e il web si scatena: i meme più divertenti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020, i meme sulla sconfitta di Salvini Le Elezioni regionali in Emilia-Romagna di ieri, domenica 26 gennaio 2020, hanno sancito la netta vittoria del candidato di centrosinistra e governatore uscente, Stefano Bonaccini: un risultato che ha spiazzato la Lega, che nelle scorse settimane si era mostrata sicura di vincere, al punto che Matteo Salvini oggi è finito nel mirino di decine di meme divertenti sui social network. Sono tante le pagine ironiche che hanno deriso il segretario del Carroccio. Tanti, anche, gli spunti legati ai gesti di Salvini nelle ultime settimane di campagna elettorale: dal gesto del citofono nei confronti di un presunto spacciatore tunisino agli annunci social del suo social media manager Luca Morisi, fino alle parole pronunciate proprio ieri da Salvini dopo la sconfitta in Emilia. Di seguito, una carrellata dei meme più ... tpi

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… -