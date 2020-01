Elettra Lamborghini: “A Sanremo vi farò ballare tutti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elettra Lamborghini parla di Musica (E Il Resto Scompare), brano in gara a Sanremo 2020 Se glielo avessero comunicato solo l’anno prima, probabilmente pure Elettra Lamborghini avrebbe creduto che si trattasse di uno scherzo. Ma il bello della vita consiste anche nella sua capacità di sorprenderti, di offrirti splendide opportunità, da cogliere al volo. Perché certi treni (i migliori) passano forse una sola volta nella vita. Fra poche settimane l’erede della illustre dinastia competerà al Festival di Sanremo 2020. Ribelle fin da ragazzina, fino poc’anzi Elettra Lamborghini rubava la scena in reality targati MTV. Ma, poiché ad un certo punto bisogna crescere, Elettra Lamborghini dà come la sensazione di aver raggiunto la piena maturità. È ancora fresco l’annuncio del prossimo matrimonio col fidanzato Afrojack, affermato deejay olandese, il primo sponsor della 25enne. Illuminazione ... kontrokultura

