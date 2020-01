Cuccioli finiscono nella tana di un tasso: il salvataggio dei Vigili del fuoco (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Solopaca (Bn) – Emozionante salvataggio ad opera dei Vigili del fuoco di Telese Terme che questa mattina hanno recuperato due cani di razza Jack Russel finiti in un lungo tunnel di un tasso. Gli agenti hanno scavato per circa tre ore per salvare i due Cuccioli i cui nomi sono “Chico” e “Briciola”. Le bellissime immagini del salvataggio ad opera dei caschi rossi. L'articolo Cuccioli finiscono nella tana di un tasso: il salvataggio dei Vigili del fuoco (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

