Ci crediamo furbi, invece siamo solo imbroglioni e anche stupidi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si possono capire 470 € per due piatti di spaghetti a turisti giapponesi. Vivono dall’altra parte del mondo e hanno l’aria di non capire. Ma è stupido farne pagare 120 per quattro panini e tre bibite a una famiglia pugliese. Denuncia ai vigili e sputtanamento del locale sui giornali. Ma, poi, non succede nulla. Bar e ristoranti disonesti continuano a prosperare e delinquere, soprattutto a Roma. Sotto qualsiasi governo e giunta comunale, le infrazioni passano in prescrizione. Però, seppure l’Italia non sia un paese serio, ci vengono 50 milioni di turisti ogni anno perché, comunque, ne vale la pena. L’assoluzione dei furbetti del cartellino a Sanremo non invita gli evasori fiscali a redimersi Anzi, altri li imiteranno con la scusa che le tasse servono a pagare stipendi a chi è autorizzato da una strana sentenza a timbrare in mutande e tornarsene a letto anziché andare al lavoro. Si ... ildenaro

