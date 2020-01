Christian De Sica: “Mi vergognavo a fare l’attore, lavoravo come cameriere in Venezuela” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lo scorso anno ha lavorato spalla a spalla con il figlio Brando nel film 'Sono solo fantasmi', poi è tornato a teatro con uno spettacolo e l'8 febbraio sarà ospite all'Ariston per la serata conclusiva del Festival. Christian De Sica si racconta, in un'intervista al Corriere, come artista, figlio del grande Vittorio e come marito di Silvia Verdone, conosciuta da ragazzo, quando le prime paghe non bastavano per pagare l'affitto. Su Carlo Verdone: 'A scuola gli passavo le versioni di greco, diventammo amici inseparabili'. gossip.fanpage

