Cecilia Rodriguez esagerata: lato b in primo piano, si vede tutto [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cecilia non è più solo la bella sorellina di Belen Rodriguez, ormai ha costruito una carriera; oltre ad essere une bella modella di successo, ha dimostrato di saper tenere testa anche a programmi televisivi e di essere un'ottima conduttrice. Negli ultimi tempi è infatti protagonista di "Ex on the beach" insieme al suo fidanzato Ignazio Moser. Oggi ve la mostriamo in uno scatto decisamente sexy… Che lato b! Incredibile quanto sia perfetta in questa FOTO! Cecilia dimostra di avere un fisico pazzesco e di aver sudato molto per mettere in primo piano un lato b così sodo e marmoreo. I fan hanno commentato: Stupenda Chechu

XXjeraxXX : ma perchè pdb mi sa tanto di cecilia rodriguez ... #GFVIP ho sgamano lui o lei gli fa le corna in diretta ... -