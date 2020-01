Calabria, la nuova governatrice Santelli annuncia: “Nel mio ufficio ci sarà una telecamera” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Calabria, la nuova governatrice Santelli annuncia: “Nel mio ufficio ci sarà una telecamera” La neo-governatrice della Calabria, Jole Santelli, ha annunciato che intende installare un sistema di videoregistrazione e una telecamera nel suo ufficio. “Nella mia stanza alla Cittadella, sede degli uffici regionali, e nella mia auto installerò una telecamera e un sistema di videoregistrazione”, ha detto Santelli in conferenza stampa. “Chi parlerà con me dovrà sapere che verrà registrato”, ha aggiunto. Jole Santelli, , deputata con Forza Italia dal 2001, è stata sostenuta da tutto il centrodestra. Si è aggiudicata la vittoria con il 55 per cento dei voti, sconfiggendo il candidato del centrosinistra Pippo Callipo, che si è fermato al 30 per cento. Il candidato del Movimento Cinque Stelle, Francesco Aiello, ha ottenuto il 7 per cento. “Non ho alcuna ... tpi

