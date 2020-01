Bonaccini:dimostro che Salvini si batte

"Abbiamo fatto bene a parlare di Emilia Romagna,mentre altri parlavano d'altro" Così, rieletto governatore. "ha giocato contro.A me quella sfida non intessava,ma lui ha perso.Ho dimostrato che si puòrlo dopo due anni e 10 sconfitte"."Cambiare il nome del Pd? Serve una ripartenza nuova". "L'idea è dare una mano a ricostruire il C.sinistra". "Una calsse dirigente che sappia parlare alla gente in un bar o in supermercato". Per la prima volta ha sentito Santori,leader delle Sardine: "E l'ho ringraziato".(Di lunedì 27 gennaio 2020)