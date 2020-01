Benini(M5S):elezioni rafforzano governo

"Chi sparisce dall'Emilia-Romagna non è il M5S che è in linea con le aspettative al 6% di lista,ma Forza Italia che col 2% non avrà forse neanche un consigliere regionale". Così il candidato presidente dei 5 stelle, Simone Benini. "Queste eranoregionali-sottolinea- ma hanno dato forza alnazionale, quindi siamo molto felici". "Sono fiero della mia Regione-affermaAbbiamo avuto una affluenza enorme, era quello che ci auguravamo come M5s, che questa Regione reagisse".E:"Bonaccini ha rilanciato i nostri temi,va bene"(Di lunedì 27 gennaio 2020)