Antisemitismo a Torino, scritta “crepa sporca ebrea” sulla casa della figlia di una partigiana (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo Mondovì, nuovo episodio di Antisemitismo a Torino. “Crepa sporca ebrea” scritto sui muri della casa di una donna di origini ebree. Torino – Un nuovo, grave, episodio di Antisemitismo dopo quello avvenuto a Mondovì. Antisemitismo a Torino Sui muri di un palazzo di corso casale, a Torino, è comparsa la scritta “crepa sporca ebrea“. Nel luogo in questione vive una donna di origini ebree, figlia di una staffetta partigiana. “Una frase terribile, soprattutto nel Giorno della Memoria. Termini vecchi, passati, che però fanno ancora male“, dice la signora Maria, che ha sporto denuncia in Questura. Sull’episodio indaga la Digos. La scritta è stata realizzata sui muri del cortile interno del palazzo. “Non ho mai fatto mistero delle mie origini, non ne ho mai visto il motivo. Purtroppo il mio non è il primo caso e questa ... newsmondo

