Alessia Marcuzzi lascia la conduzione de L'Isola dei Famosi, il retroscena di Dagospia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi non tornerà a condurre la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, la sesta da quando è stata acquistata da Mediaset. Ad annunciarlo è stato Dagospia con una notizia flash: "DAGO FLASH! – A COLOGNO MONZESE SI SUSSURRA CHE SORA Alessia Marcuzzi ABBIA DECISO DOPO BEN 5 EDIZIONI DI CONCLUDERE LA SUA ESPERIENZA CON L'ISOLA DEI MORTI DI FAMA. UNA SCELTA MATURATA, PARE, ALLA LUCE DI NUOVI PROGETTI CHE LA ATTENDONO. IL BISCIONE CON CHI LA SOSTITUIRÀ? RIUSCIRÀ A TROVARE UN NOME ALL'ALTEZZA? – LA SCORSA ESTATE AI PALINSENSI ERA STATA "VENDUTA" LA SUA PRESENZA AGLI INVESTITORI PUBBLICITARI…" Insomma, se Alessia Marcuzzi non tornerà al timone de L'Isola dei Famosi dopo l'ultima (difficile) edizione macchiata dallo scandalo Corona-Fogli è perché lei stessa ha detto 'no grazie' e non per una decisione ...

