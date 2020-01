Aida Yespica, il bagno sensuale: le curve divine infiammano il web [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non è un bel momento quello che attualmente sta attraversando la showgirl venezuelana Aida Yespica, che proprio durante la sua intervista a “Rivelo” ha parlato del dolore nel dover stare lontana dal figlio Aaron. Per fortuna l’incredibile grinta di Aida continua a tenerla in forze e a mantenere viva la sua speranza. In questi giorni la showgirl è andata a cercare un po’ di relax nei meravigliosi scenari delle Dolomiti… Lo sguardo non è dei più felici, ma Aida Yespica è sempre divina. Pensieri persi chissà dove, occhi chiusi, un paesaggio pazzesco a farle da sfondo. Aida trova così un po’ di ristoro, sfoggiando il solito corpo da favola. L'articolo Aida Yespica, il bagno sensuale: le curve divine infiammano il web FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

SimoPinkPanther : @filodistelle È esattamente ciò che temo ?? Aida Yespica 2, non vorrei ritrovarmela in finale! -