Achille Lauro artista di strada in Piazza Duomo a Milano (video) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Achille Lauro artista di strada, a sorpresa, nella centrale Piazza Duomo di Milano. L'artista ha fatto incursione nella storica Piazza della città nella giornata di ieri, domenica 26 gennaio 2020, quando ormai al Festival di Sanremo mancano solo pochi giorni. Tra una settimana esatta, Achille Lauro sarà alle prese con le ultime prove prima dell'avvio ufficiale della kermesse canora. Il Festival numero 70 vede, infatti, tra i Campioni in gara anche il ritorno di Achille Lauro. Dopo il successo dello scorso anno con la canzone Rolls Royce, Achille Lauro torna a calcare il palco del Teatro Ariston, fortemente voluto dal direttore artistico della kermesse - Amadeus. Per Achille Lauro il ritorno al Festival della Canzone Italiana è sulle note di Me Ne Frego, un brano che fa parlare ancor prima di essere ascoltato. Sarà un Festival all'insegna delle sorprese sul fronte di ... optimaitalia

