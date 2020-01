1-1, palla al centro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alla fine è stato un pareggio, con i tempi supplementari che si disputeranno in primavera (con la tornata elettorale che si disputerà sui campi di Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Puglia e Marche). I risultati Regionali hanno messo in evidenza due dati: la resistenza del centrosinistra in Emilia-Romagna e la sconfitta degli stessi in Calabria. Doveva essere una prova per il governo, ma a pagare dazio è stato il Movimento 5 Stelle, rimasto al palo in entrambe le Regioni. LEGGI ANCHE > Salvini cita solo la proiezione che gli conviene per l’Emilia-Romagna (quella di Vespa) Per il centrosinistra, dunque, sembra valere il detto ‘Se Atene piange, Sparta non ride’. Perché se il risultato in Emilia-Romagna, per via dell’ascesa leghista (primo partito alle ultime Europee), è da considerare positivo viste le premesse (nonostante in molti abbiano più volte riconosciuto il buon governo ... giornalettismo

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! TRE PUNTI! DAJE! ?? Nel primo tempo Cengiz e autorete di Biraschi su palla al centro di Spinazzol… - legolata : RT @federicofubini: #Sardine-#Salvini 1-0, palla al centro (Sempre che i primi exit polls siano corretti...) #EmiliaRomagna2020 - BeyoncedeiPover : Io dico. Va bene tutto, ma alle 00.52 di domenica notte non puoi fare il coglione in macchina facendo tipo testa co… -