Yusaku Maezawa, il miliardario cerca moglie per andare sulla Luna: “Deve avere almeno 20 anni, essere sempre positiva e ambire alla pace nel mondo” (Di domenica 26 gennaio 2020) AAA cercasi moglie per andare insieme nello Spazio. Sì, è tutto vero: il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, 44 anni, ha pubblicato questo annuncio sul suo profilo Twitter perché, separatosi da poco dalla fidanzata, l’attrice ventisettenne Ayame Goriki, cerca una “compagna di vita” che lo accompagni anche nel viaggio inaugurale di Space X, la navicella di Elon Musk, sulla Luna. Il magnate della moda sarà infatti il primo passeggero civile a orbitare intorno al nostro satellite nella missione già pianificata dal visionario fondatore di Tesla per il 2023. Un’esperienza che sarà immortalata h24 per diventare poi un documentario dal titolo “Full Moon Lovers“, in cui il miliardario e la compagna saranno i protagonisti. Per questo il 44enne ha spiegato di desiderare al suo fianco una donna “speciale” e ha invitato le interessate a inviare la ... ilfattoquotidiano

