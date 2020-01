Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio e Chieri vincono in trasferta. Nessun problema per Novara e Scandicci (Di domenica 26 gennaio 2020) Si sono appena conclusi i match della 16esima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Busto Arsizio ha vinto in trasferta con un perentorio 3-0 sul campo di Brescia (25-19 25-19 25-20). Grandissima protagonista del match è stata la schiacciatrice belga Britt Herbots capace di mettere a referto ben 18 punti. Alessia Gennari e compagne non hanno avuto troppi problemi a conquistare la vittoria che rafforza il secondo posto in graduatoria. Anche Chieri è stata capace di vincere in trasferta sul campo di Caserta con un nettissimo 3-0 (25-16 25-17 25-10). Una partita a senso unico nella quale spicca la prestazione di Stephanie Enright che ha realizzato 12 punti. Sugli scudi anche Elena Perinelli, autrice di 11 punti, che ha condotto alla vittoria le piemontesi dopo tre sconfitte consecutive. Impegno decisamente agevole anche per Novara che ha letteralmente asfaltato Filottrano con il ... oasport

PattiFabio1 : Di nuovo una sconfitta, questa sera, per Città di Castello in B1 femminile di volley - MusicTrento : Riscaldamento prima dell'importantissima semifinale di Coppa Italia di volley femminile, tra @trentinorosa e Raven… - TgrRaiFVG : Pallavolo B1 femminile, la capolista Gtn Volleybas Udine è stata sconfitta in casa dalla Nardi Volta Mantovana per… -