Sarri: «Il Napoli non è che abbia fatto tanto, ci abbiamo messo tanto di nostro per perdere» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Conferenza stampa di Sarri dopo Napoli-Juventus 2-0 «Partita blanda dal punto di vista mentale, possesso blando, giocato sotto ritmo, fase difensiva eravamo sempre a metà strada. Anche la partenza della fase difensiva era sempre in ritardo Partita di scarsa energia mentale, sia in fase difensiva sia offensiva, Nessun tiro in porta in una partita che sembrava bloccata sullo 0-0. Ci abbiamo messo tanto di noi, il Napoli non è che abbia fatto tanto per vincere. «È difficile andare a valutare un reparto o un singolo. La squadra ha dato sensazione di avere mentalmente poche energie. Nel finale sugli esterni non stavamo sfruttando niente e abbiamo provato con Douglas, ma era difficile e cambiare la partita «Parlare di tendenza è strano , veniamo da 5-6 vittorie consecutive. C’è poco da commentare, chi era in campo si è ampiamente reso conto della situazione. C’è da trovare ... ilnapolista

SquawkaNews : Napoli 2-1 Juventus FT: ?? Zielinski ?? Insigne ?? Ronaldo Gennaro Gattuso gets one over the former Napoli boss M… - DiMarzio : 'Se proprio dovevo perdere, almeno l'ho fatto contro dei ragazzi a cui sarò legato per sempre' Le parole di #Sarri… - forumJuventus : Sarri pre #NapoliJuve: 'Mi aspetto partita difficile, il napoli nei momenti di difficoltà sa dare tutto. Bentancur… -