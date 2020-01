Sanremo 2020: reunion dei Ricchi e Poveri al Festival (Di domenica 26 gennaio 2020) Ricchi e Poveri Il Festival di Sanremo 2020 segna il ritorno dei Ricchi e Poveri alla formazione originale. Il gruppo calcherà infatti il palco del Teatro Ariston, in qualità di ospiti, nuovamente nelle vesti di quartetto. Dopo quasi 40 anni, dunque, saranno nuovamente insieme Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena. E’ la stessa band ad annunciare via social la reunion, che avverrà proprio a Sanremo, 50 anni dopo il loro primo Festival, quando i Ricchi e Poveri si presentarono in gara – insieme a Nicola Di Bari – con la canzone La prima cosa bella, uno dei più grandi successi discografici italiani. 70° edizione del Festival della Canzone Italiana. Angelo, Angela, Franco e Marina insieme in un’avventura artistica unica e irripetibile realizzata da Danilo Mancuso.#RicchiePoveri #reunion #Sanremo2020 #Rai1 @SanremoRai @RaiUno @DMProduzioni ... davidemaggio

