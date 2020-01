Salerno, ordigno bellico trovato a bordo di una nave: fatto brillare in mare (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nella giornata odierna, i palombari della Marina militare, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Salerno e sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno, che appresa la notizia del ritrovamento, ha attivato immediatamente il nucleo operatori specializzato, hanno fatto brillare un ordigno bellico rinvenuto a bordo della motonave Breydel alla fonda nella rada di Salerno, nave impegnata nelle operazioni di dragaggio del porto di Salerno. L’ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale di fabbricazione americana e contenente circa 30 chili di esplosivo, è stato identificato, rimosso dalla nave e trasportato al largo di Capo d’Orso, in zona di sicurezza individuata dall’Autorità marittima in collaborazione con il responsabile delle operazioni di brillamento. La zona di mare è stata interdetta a qualsiasi attività mediante ... anteprima24

radioalfa : Ordigno bellico nelle acque del porto di Salerno, effettuato il brillamento - Telecolore : Notte d'inferno nel centro storico di Salerno dove in poco tempo si sono consumati un tentato omicidio, due risse e… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Dragaggi al #porto, ritrovamento sospetto: «Forse è un ordigno bellico, subito controlli» -