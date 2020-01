Roma-Lazio: nuovo striscione contro Zaniolo (Di domenica 26 gennaio 2020) Clima sempre più teso a Roma per il derby di questo pomeriggio. Dopo lo striscione shock a Trigoria: “Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma“, è apparso in zona Ponte Milvio, non lontano dallo Stadio Olimpico che inizia a riempirsi di tifosi, un secondo striscione contro Zaniolo. Questa volta è stata presa di mire anche la famiglia del calciatore della Roma. Si spera di non dover aggiungere ulteriori puntate a questa censurabile vicenda. L'articolo Roma-Lazio: nuovo striscione contro Zaniolo ilNapolista. ilnapolista

