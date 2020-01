Roma Lazio 1-1 LIVE: inizia il secondo tempo all’Olimpico (Di domenica 26 gennaio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Lazio si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Lazio 1-1 MOVIOLA 1′ inizia il match dell’Olimpico! 4′ Roma pericolosa – Acerbi fa un’entrata perfetta su Under che ha tentato la conclusione a botta sicura. 7′ Roma in avanti – I giallorossi creano un’altra azione pericolosa con Undeche serve Dzeko. Il numero 9 serve Veretout che spreca. 13′ Tiro di Cristante – Il numero 4 tenta la conclusione che viene deviata in angolo dalla difesa biancoceleste. 21′ Chiusura di Acerbi – Il difensore della Lazio leva praticamente il pallone dai piedi di ... calcionews24

