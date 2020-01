QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO, le anticipazioni fino al 31 gennaio (Di domenica 26 gennaio 2020) Sta partendo una nuova SETTIMANA con Puente Viejo e i protagonisti de Il SEGRETO, in onda come sempre dopo le “pillole” del pomeriggio del Grande Fratello Vip e di Amici. Ecco cosa succederà stavolta, vi riepiloghiamo le anticipazioni fino a venerdì 31 gennaio 2020: Lola e Prudencio ritrovano l’intesa sentimentale. Durante una sessione di riabilitazione, l’infermiera Dori Vilches ha uno strano comportamento. La donna sembra in trance, ma poi chiede a Maria di dimenticare l’accaduto. Francisca ritorna dal suo viaggio. Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Carmelo offre la sua amicizia incondizionata a Fernando. Ester durante una telefonata lascia intendere di avere un piano SEGRETO. Il tribunale rigetta la richiesta dei paesani di Puente Viejo e dispone il proseguimento del progetto del bacino. Paco si dispera alla ... tvsoap

Pontifex_it : Da questa Settimana di preghiera per l’ #UnitàdeiCristiani vorremmo imparare ad essere più ospitali, prima di tutto… - civati : Un’altra settimana volge al termine, i giorni corrono via. Per #SilviaRomano, perché non sia vana la speranza, perc… - virginiaraggi : Ecco gli aggiornamenti dal Campidoglio di questa settimana: -