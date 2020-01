Patrick Pugliese deluso al GF Vip: “Mi vedono debole”. Il duro sfogo (Di domenica 26 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Patrick Pugliese deluso fa una rivelazione ad Antonella Elia Momento di sconforto per Patrick Pugliese al GF Vip. Il concorrente si è confidato con Antonella Elia, sostenendo che gli altri lo vedono come l’anello debole e questa situazione l’ha già vissuta nella sua precedente esperienza alla versione classica del reality show. Rivelando la sua preoccupazione per la nomination, Patrick Pugliese si è detto abituato, nella sua storia è stato sempre quello da sacrificare, poichè gli altri tendono a votarlo ragionando da branco, “ma io so stare bene da solo”. Vedendolo così triste, Antonella Elia ha provato a dire la sua su quanto affermato da Patrick Pugliese: “Forse perché sembri così buono ma in realtà non sei costruito sei così davvero, io per esempio non so come sono”. Il concorrente più contare sul supporto della maggior parte ... lanostratv

