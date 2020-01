Non è la d’Urso: anticipazioni su ospiti e puntata (Di domenica 26 gennaio 2020) Grande attesa per la nuova puntata del programma Non è la d’Urso, in onda su Canale 5. Svelate, infatti, alcune anticipazioni sulla puntata del 26 Gennaio 2020. Tanti gli ospiti e le interviste esclusive: i fan della trasmissione non verranno affatto delusi. In studio siederanno Luigi Mario Favoloso, Paola Barale e Cecchi Gori. Dopo ben 29 giorni dalla strana scomparsa, l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso, è ricomparso all’improvviso sui social con un video in cui mostra dove si trova. La sua ex, Nina Moric, lo ha accusato di essere stato violento con lei e il figlio. Non è la d’Urso: anticipazioni sulla puntata Vittorio Cecchi Gori, invece, dopo il duro confronto avvenuto nella casa di Grande Fratello VIP tra le ex Rita Rusic e Valeria Marini, si sottoporrà alla macchina della verità. Poi toccherà a Paola Barale: sarà lei a sfidare i 5 ospiti seduti nelle sfere ... notizie

