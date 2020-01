Meret a Kiss Kiss: «Dobbiamo ringraziare il pubblico. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il portiere azzurro Alex Meret tornato finalmente tra i pali per la sfida contro la Juve ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss nel postpartita “Abbiamo fatto una buonissima partita, Abbiamo limitato molto il loro gioco. Atteggiamento giusto, partita bellissima da parte di tutta la squadra. Dobbiamo ringraziare il pubblico che con la Lazio e con la Juve ci ha dato un sostegno incredibile per tutti i 90 minuti. Siamo molto aggressivi ora e alti con la difesa, siamo compatti e stiamo migliorando molto. Peccato per il gol sul finale, ci tenevamo a tenere la porta inviolata. È una stagione ancora lunga e tutta da scrivere, Dobbiamo recuperare più punti possibili in campionato. Coppa Italia e Champions League sono importantissime per noi”. L'articolo Meret a Kiss Kiss: «Dobbiamo ringraziare il pubblico. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto» ... ilnapolista

