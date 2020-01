Marcialonga 2020, successi dei norvegesi Tore Bjoerseth Berdal e Kari Vikhagen Gjeitnes. 13ma Sara Pellegrini, 48° Gilberto Panisi (Di domenica 26 gennaio 2020) La Marcialonga 2020 cambia padrone: i 70 km da Moena a Cavalese incoronano quest’anno tra gli uomini il norvegese Tore Bjoerseth Berdal, che in un arrivo a tre supera i connazionali Tord Asle Gjerdalen, secondo, e Petter Eliassen, campione uscente e terzo all’arrivo quest’oggi, e tra le donne la norvegese Kari Vikhagen Gjeitnes, che supera la connazionale Astrid Oeyre Slind, seconda, e la svedese Lina Korsgren, terza. Per quanto riguarda gli italiani, i migliori sono Gilberto Panisi, 48° tra gli uomini, e Sara Pellegrini, 13ma tra le donne. In un’edizione molto avvincente ma anche molto tattica, con tempi moto più alti rispetto a quelli registrati negli ultimi anni, al maschile la spunta praticamente in volata il norvegese Tore Bjoerseth Berdal (beffato due anni fa sulla linea d’arrivo dal russo Ilya Chernousov), che chiude in 3:05’52″01, ... oasport

CatelliRossella : Marcialonga, al via la 47esima edizione, neve artificiale grazie agli scarti di legno della tempest… - zazoomblog : LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: ampio gruppo al comando al superamento di metà gara - #Marcialonga #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: ampio gruppo al comando all’avvicinarsi di metà gara anche Cologna tra i leader -… -