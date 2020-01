Made in Italy, Terza Puntata: Irene Torna Single! (Di domenica 26 gennaio 2020) Made in Italy, trama Terza Puntata: Irene prende una decisione drastica sulla sua relazione con Luigi. Intanto, dopo essere diventata una giornalista a tutti gli effetti, il lavoro va a gonfie vele… Le vicende di Irene e del suo lavoro ad Appeal continuano e diventano sempre più appassionanti. La giovane donna intenzionata a conquistare la libertà che le spetta, deve affrontare altre difficoltà. Di conseguenza decide, sebbene con tristezza, di dire addio a chi le sta rendendo la vita molto difficile. Made in Italy: dove eravamo rimasti Dopo il litigio piuttosto grave avvenuto con suo padre, Irene decide di stabilirsi temporaneamente a casa di Monica. Non si tratta però di giorni tranquilli perché Krizia sta per sfilare in Triennale. È stata invitata Rita per Appeal, anche se la Mastrangelo sarà ugualmente presente. Dopo un po’, Irene si rende conto che la sua datrice di ... uominiedonnenews

