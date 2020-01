LIVE Sport Invernali, DIRETTA 26 gennaio: inizia il superG femminile a Bansko! In corso la Marcialonga (Di domenica 26 gennaio 2020) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 26 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero di fuoco con tantissimi appuntamenti da non perdere, l’Italia si giocherà delle carte molto importanti. La Coppa del Mondo di sci alpino offrirà il superG di Bansko dove l’Italia sogna in grande dopo la tripletta di ieri: Federica Brignone, Elena Curtoni, Marta Bassino si riprovano affiancate da Francesca Marsaglia e Nicol Delago. Spazio allo slalom maschile di Kitzbuehel, Alex Vinatzer e Stefano Gross si giocheranno le loro carte. Si concludono gli Europei di short track dove Arianna Fontana e Martina Valcepina vanno a caccia del bersaglio grosso, Dorothea Wierer deve sfruttare un’occasione d’oro nella mass start di Pokljuka, Federico Pellegrino si dannerà l’anima nella sprint a tecnica classica di Oberstdorf, in serata snowboardcross ... oasport

