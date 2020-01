LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: Arianna Fontana a caccia del trono continentale (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52: Alla Fonix Hall atmosfera delle grandi occasioni e si spera che gli azzurri sappiano regalarci grandi risultati. 13.50: Entrambe le specialità sono state monopolizzate dall’olandese Suzanne Schulting che ha messo una serie ipoteca sulla vittoria della classifica generale. 13.48: Luci ed ombre nel day-2 per l’Italia. Sul versante femminile sono arrivate due medaglie d’argento: Arianna Fontana è giunta seconda nei 1500 metri, mentre Martina Valcepina ha conquistato la piazza d’onore nei 500 metri. 13.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Europei 2020 di Short track a Debrecen (Ungheria). Sull’anello di ghiaccio magiaro si assegneranno gli i titoli dei 1000 metri maschili e femminili, delle staffette e chiaramente dell’overall. Il programma degli Europei di ... oasport

