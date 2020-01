Le navi Ong già pronte a sbarcare altri clandestini (Di domenica 26 gennaio 2020) Valentina Raffa Salvini attacca: il governo dei porti aperti li tiene «sotto sequestro» per non perdere altri voti? Sono 774, con dati del Viminale aggiornati al 24 gennaio, i migranti giunti in Italia in quest'anno appena iniziato, a fronte dei 155 dello stesso periodo del 2019. Sono dati destinati a un rapido aggiornamento, dal momento che la nave Alan Kurdi, della Ong tedesca Sea Eye, ieri mattina ha preso a bordo 62 migranti e in un secondo intervento 16 (3 necessitavano di cure) e parla di 120 migranti a rischio su due imbarcazioni. La nave attende l'assegnazione di un porto sicuro non certo nella sua terra. I primi migranti soccorsi al largo della Libia erano su un gommone in difficoltà. Tra loro c'è persino un bimbo di 6 mesi. «L'acqua stava già entrando nel gommone - scrive l'Ong in un tweet -. Ora stiamo ancora cercando una seconda barca in pericolo». Anche sulla ... ilgiornale

