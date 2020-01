Jennifer Lopez e Shakira agguerrite nei video delle prove del Super Bowl 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) Jennifer Lopez e Shakira: ecco i video in cui si preparano per l'Halftime show del Super Bowl 2020, di cui saranno protagoniste il 2 febbraio all'Hard Rock stadium di Miami. Shakira e Jennifer Lopez intratterranno il pubblico del Super Bowl 2020 durante il celebre Halftime show nella serata del 2 febbraio, in cui all'Hard Rock stadium di Miami si sfideranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. Vediamo come si stanno preparando le due stelle della musica in vista della loro performance. Il più grande evento sportivo dell'anno per gli appassionati di football americano sta per tornare, e mentre questa volta l'Inno Nazionale Americano prima dell'inizio della partita sarà cantato dall'ex-star di Disney Channel Demi Lovato, l'incarico di intrattenere il pubblico a metà serata è stato affidato a ... movieplayer

