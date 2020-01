Il figlio di Umberto Tozzi: "Per anni non si è fatto vivo: ora dice bugie su mia madre" (Di domenica 26 gennaio 2020) “Non uso il cognome di mio padre, Umberto Tozzi. Per anni non si è fatto vedere: ora dice falsità su mia madre”. A raccontarlo è Nicola Armando, figlio di Tozzi e di Serafina Scialò, ex compagna del cantante trovata morta nella sua abitazione a Udine. La notizia della scomparsa è arrivata domenica 19 gennaio dopo che la donna, che si occupava delle pulizie in una scuola, aveva fatto perdere le tracce da qualche giorno, anche sul luogo di lavoro.Nicola, nato nel 1983, parla al Corriere della Sera dopo che, sulle pagine dello stesso quotidiano, qualche giorno fa il padre aveva dichiarato: “Avrei potuto mandare in galera Serafina per i soldi di cui si è appropriata. A suo tempo le avevo firmato due assegni in bianco per pagare dei fornitori. Lei li mandò all’incasso: uno era di 100 milioni, l’altro di ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Il figlio di Umberto Tozzi: 'Per anni non si è fatto vivo: ora dice bugie su mia madre' - zazoomnews : Il figlio di Umberto Tozzi: “Mia madre non rubò i suoi soldi per anni non mi ha incontrato” - #figlio #Umberto… - zazoomblog : Il figlio di Umberto Tozzi: “Mia madre non rubò i suoi soldi per anni non mi ha incontrato” - #figlio #Umberto… -