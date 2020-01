Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano vince lo scontro diretto contro lo Znojmo e centra la Top Five! (Di domenica 26 gennaio 2020) Serata importante di EBEL 2019-2020: si è chiusa infatti la prima parte della regular season del campionato austriaco di Hockey su ghiaccio. Al Palaonda, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, Bolzano ha demolito i cechi dello Znojmo nello scontro diretto valevole per l’accesso ai playoff. Un rotondo 5-0 che ha permesso ai Foxes di centrare l’ultimo pass per la Top Five, insieme a Salisburgo, Vienna, Klagenfurt e Graz. Mentre lo Znojmo, che aspirava ad entrare nelle prime cinque è scivolato addirittura ottavo, complice una classifica cortissima. CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa mettono subito in chiaro le cose e dopo appena 17 secondi sbloccano la sfida grazie alla rete di Marco Insam, imbeccato da Daniel Catenacci e Jamie Arniel. Il raddoppio arriva al minuto 03:27 e porta la firma del canadese Sebastien Sylvestre, su assist del connazionale Tim Daly e del ... oasport

