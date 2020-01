Giorno della Memoria, 27 gennaio 1945: quando tutti conobbero l’orrore dei campi di sterminio. Ecco i fatti da non dimenticare (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ricordare è necessario. E’ un obbligo. Soprattutto oggi che i testimoni diretti, piano piano, ci stanno lasciando. Abbiamo l’obbligo morale, per i nostri figli, di non lasciar cadere tutto nell’oblio. Ne abbiamo un immenso bisogno. Bisogno di basi, bisogno di radici, bisogno di passato da non dimenticare e futuro da non gettare all’aria. Partiamo da un concetto basilare: cos’è, concretamente e istituzionalmente, il Giorno della Memoria. Si tratta di una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. La data del 27 gennaio in ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, è indicata quale data ufficiale dagli stati membri dell’ONU, in seguito alla risoluzione 60/7 del 1º novembre 2005. Perché si è scelto di proclamare proprio questo Giorno come Giornata della Memoria? Il 27 ... meteoweb.eu

