Gattuso: «Dobbiamo continuare a pedalare, perché di danni ne abbiamo già fatti abbastanza» (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’allenatore del Napoli finalmente sorridente ai microfoni di Sky dopo aver vinto al San Paolo contro la Juve Hai visto la scintilla? «Stasera vado a casa e ancora ripenso alla partita della Fiorentina e adesso penso che abbiamo vinto con una grande squadra ma si deve pedalare perché di danni ne abbiamo fatti abbastanza. Adesso abbiamo 27 punti e siamo inguaiati. Grandi complimenti ai ragazzi però bisogna continuare. Questa è una squadra che deve fare la squadra poi le cose vengono fuori» Cosa i è piaciuto? «abbiamo fatto due fasi, quella di non possesso e quella di possesso. C’è stata tanta copertura dei centrocampisti» Ti ha infastidito prendere gol? «Sì perché penso che non si deve regalare nulla bisogna parlarsi. Meret dicevano che non può giocare con i piedi e invece si possono fare tante cose e non regalare gol agli avversari. perché prendiamo solo gol regali e ... ilnapolista

sscnapoli : ?? #Gattuso “Abbiamo vinto contro una grande squadra ma dobbiamo continuare a lavorare” ?? #NapoliJuve 2-1 ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #Gattuso “Dobbiamo fare una partita da squadra” ?? #NapoliJuve ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #Gattuso “Dobbiamo pensare partita dopo partita, a fine anno tireremo le somme” ?? #NapoliJuve 2-1 ?? #ForzaNapoliSempre -