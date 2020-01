DIRETTA/ Inter Cagliari, risultato 1-0, streaming video tv: doppia chance Sensi (Di domenica 26 gennaio 2020) DIRETTA Inter-Cagliari, risultato 1-0, streaming video tv: grande occasione capitata sui piedi di Sensi, non capitalizzata però dal centrocampista ilsussidiario

MaMe37016 : @SCyranoDB @Inter Mi fido di lei, non la vedo in diretta - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? '#Eriksen arriva all'#Inter o manca ancora l'accordo con il #Tottenham?' L'annuncio di #Marotta in diretta ? https://t.c… -