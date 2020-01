Coronavirus,Usa: via americani da Wuhan

Wuhan, la città cinese epicentro dell'epidemia di Coronavirus. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato. Il volo partirà martedì dalla città di Wuhan alla volta di San Francisco, ha scritto il Dipartimento in una e-mail indirizzata agli americani in Cina, avvertendo che lo spazio per i privati cittadini sarà limitato: "Se non ci sarà posto per tutti, verrà data priorità agli individui a maggior rischio di Coronavirus".(Di domenica 26 gennaio 2020) Gli Usa stanno organizzando un volo per evacuare i propri connazionali da, la città cinese epicentro dell'epidemia di. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato. Il volo partirà martedì dalla città dialla volta di San Francisco, ha scritto il Dipartimento in una e-mail indirizzata agliin Cina, avvertendo che lo spazio per i privati cittadini sarà limitato: "Se non ci sarà posto per tutti, verrà data priorità agli individui a maggior rischio di".(Di domenica 26 gennaio 2020)

