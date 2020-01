Coronavirus, l’epidemia può paralizzare anche l’industria dell’auto in Cina (Di domenica 26 gennaio 2020) L’epidemia di Coronavirus rischia di mettere in crisi anche l’industria dell’auto. E non parliamo solo di quella cinese. A Wuhan, infatti, capoluogo della Cina centrale da cui ha avuto origine il virus letale, si raccolgono anche numerose fabbriche dei costruttori di tutto il mondo, oltre a centri di ricerca e sedi di realtà high-tech. Per questo motivo il regime di quarantena cui è stata sottoposta la città potrebbe andare ad inficiare anche le attività operative e di produzione di gruppi come Renault, Psa e ancora Honda: tutti e tre partner della joint venture con Dongfeng, uno dei maggiori costruttori cinesi con sede proprio a Wuhan, dove sono pure alcuni stabilimenti dei costruttori su citati. Finora sarebbero almeno 13 i centri sottoposti a quarantena dal governo, tra cui la “capitale cinese dei motori”, e 56 milioni i cittadini bloccati: a Wuhan, in particolare, ... ilfattoquotidiano

